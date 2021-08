Gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen haben am Samstag erneut mehrere Tausend Menschen demonstriert. Die Veranstalter sprachen von etwa 5000 Teilnehmern, die Polizei von 2000. Nach einer Demonstration Ende Juni hatten die Organisatoren das Verhalten der Polizei gegen Protestierende als unverhältnismäßig hart kritisiert. Diesmal lief die Demonstration weitgehend friedlich ab. Die schwarz-gelbe Landesregierung will in einem eigenen Versammlungsgesetz ein Militanzverbot verankern, und das Tragen von Uniformierungen oder gemeinschaftlichen Merkmalen verbieten, wenn diese einschüchternd wirken können. Außerdem soll das Anmelden einer Demonstration aufwendiger werden. Zudem sollen Aufmärsche von Rechtsextremisten an Gedenktagen für die Opfer von NS-Verbrechen verboten werden können. Die Opposition im Landtag hält die geplante Einschränkung des Demonstrationsrechts für zu weitreichend.