"Es riecht ein bisschen nach Lockdown, ja", hatte der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU) am Montagabend gesagt. 17 Stunden später passiert dann das, wovor die Menschen in Ostwestfalen seit Tagen Angst haben: Um kurz nach elf Uhr verkündet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die komplette Abriegelung des Kreises Gütersloh bei einer Pressekonferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Eine solche Rückkehr zum Lockdown für einen ganzen Kreis ist ein in Deutschland bisher einmaliger Vorgang.

Schuld an der "Vorsichtsmaßnahme", so Laschet, ist der gewaltige Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies: 1553 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Deutschlands größter Schlachterei sind bisher nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Und das bedeutet jetzt: Lockdown für alle knapp 370 000 Menschen in dem ostwestfälischen Kreis an der Grenze zu Niedersachsen. Laschet spricht lieber von einem "Sicherheits- und Schutzpaket". Erst mal bis zum 30. Juni. Bis dahin werde man hoffentlich mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus auch außerhalb des Schlachthofs ausgebreitet habe, sagte Laschet. Bisher gebe es nur 24 nachgewiesene Infektionen im Kreis Gütersloh außerhalb der Tönnies-Belegschaft.

"Da wo das Infektionsgeschehen zurückgeht, müssen wir das öffentliche Leben so schnell wie möglich wieder öffnen", drängt Laschet und ihm ist anzusehen, wie ungern er den Lockdown verkündet. Ausgerechnet er, der seit Monaten an vorderster Front für Lockerungen in Deutschland kämpft. Er, der immer wieder überall vor den Gefahren des bundesweiten Lockdowns gewarnt hat.

Jetzt sagt Laschet: "Wir haben es im Kreis Gütersloh mit dem bisher größten einzelnen Infektionsgeschehen in Deutschland zu tun. Wir haben eine besondere Lage durch die Streuung der Orte und die Internationalität der Tönnies-Belegschaft. Dadurch birgt der Ausbruch ein enormes Pandemie-Risiko." Die knapp 7000 Tönnies-Mitarbeiter, der Großteil der Menschen kommt aus Polen und Rumänien, die an 1300 Adressen im ganzen Kreisgebiet gemeldet sind, stehen schon seit einigen Tagen unter Quarantäne, auch als noch nicht klar war, wer infiziert ist und wer nicht. "Der Virologe Christian Drosten hat diese Maßnahme ausdrücklich gewürdigt", sagt Laschet.

Der ganze Kreis werde nun trotzdem auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die vor wenigen Wochen noch für ganz Deutschland gegolten hatten. Heißt, es würden damit die gleichen Regeln gelten, wie während der bundesweiten Kontaktverbote im März. Die Behörden im Landkreis verbieten demnach von diesem Mittwoch an unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und auch zahlreiche Kulturveranstaltungen. Fitnessstudios würden im Kreisgebiet ebenso geschlossen wie Kinos und Bars. Restaurants bleiben mit Einschränkungen geöffnet. Zuallererst waren die 50 000 Kinder und Jugendlichen im Kreis Gütersloh dran, denn schon seit dem 17. Juni sind die Türen von Kitas und Schulen wieder dicht.

Die Einschränkungen seien weniger umfangreich als im März, sagte der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer: "Das war mir besonders wichtig. Ich bin froh, dass zum Bespiel die Geschäfte weiter geöffnet bleiben dürfen. Viele Dinge, an die wir uns wieder gewöhnt haben, bleiben uns erhalten."

Drei Polizeihundertschaften und zahlreiche Dolmetscher sollen die örtlichen Behörden bei der Durchsetzung der Quarantäne-Pflicht im Kreis Gütersloh unterstützen; 100 sogenannte mobile Teams sind unterwegs, die Corona-Tests durchführen. Tönnies beschäftigt vor allem Arbeitsmigranten aus Polen und Rumänien, die zumeist über ausbeuterische Werkverträge bei Subunternehmen angestellt sind.

"Mir ist wichtig, dass sich auch humanitär um die Menschen gekümmert wird. Es reicht nicht, wenn man jemandem in Quarantäne einmal am Tag ein Essenspaket bringt", sagt Laschet. Daher seien sehr viele freiwillige Helfer und Helferinnen unterwegs, um die Hilfe für diese Menschen zu organisieren.

Jeder Einwohner im Kreis Gütersloh kann sich kostenlos auf das Virus testen lassen, verspricht Laschet. Flächendeckende Test würden nun auch in Pflege- und Altenheimen gemacht. Nordrhein-Westfalens Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hatte bereits angekündigt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schlachtbetrieben im ganzen Bundesland testen zu lassen. "Wir müssen ein reales Lagebild bekommen. Die Kernfrage ist: Wie viele Menschen außerhalb von Tönnies sind betroffen", erklärt Laschet, "ich weiß aber, dass wir den Menschen im Kreis Gütersloh sehr viel zumuten." Es sei "uns schon vor einigen Wochen in Coesfeld gelungen, ein solches Geschehen durch konsequentes Handeln unter Kontrolle zu bringen". Der Ministerpräsident spielt damit auf den größeren Ausbruch beim Tönnies-Konkurrenten Westfleisch an. "Heute sind in Coesfeld die Werte wieder so wie überall im Land, nämlich sehr gering."

Die Maßnahme kommt für die Ostwestfalen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, am Samstag beginnen die sechswöchigen Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.

Es gelten keine "Ausreisebeschränkungen", sagt Laschet einerseits. Doch im nächsten Atemzug appelliert er an die Betroffenen, "jetzt nicht aus dem Kreis heraus in andere Kreise zu fahren. Das wird auch kontrolliert werden." Heißt das, die Ostwestfalen müssen ihren Urlaub absagen? "Ich habe das rechtlich prüfen lassen, es ist kompliziert", sagt Laschet und es wirkt, als komme er selbst durcheinander, seine Aussagen bleiben ungenau. Das verhängte Kontaktverbot und die Lockdown-Maßnahmen "gelten immer bezogen auf den Kreis", fügt Laschet dann noch an.

Zuvor hatte er schon vor einer Stigmatisierung der Menschen aus dem Kreis Gütersloh gewarnt. "Wir haben etwas Vergleichbares im Kreis Heinsberg erlebt und es dient nicht der Akzeptanz unserer Maßnahmen, wenn man Menschen in Pauschalverdacht nimmt", so Laschet. Nachdem am Montag bereits ein Ehepaar aus Gütersloh in Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert wurde, wieder nach Hause zurückzureisen, kommt um kurz nach 13 Uhr die Meldung, dass Bayern Urlauber aus Gütersloh aussperrt.