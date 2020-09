Von B. Müller, J. Stegemann, Ch. Wernicke und J. Käppner, Düsseldorf/Köln/München

Wenn Politik, wie es heißt, die Kunst des Möglichen ist, dann dürfte Sebastian Hartmann eben diese Kunst am frühen Sonntagabend bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten getrieben haben. Die SPD, verkündete deren NRW-Landesvorsitzender, bleibe eine starke politische Kraft: "Im Vergleich zur Europawahl 2019 können wir unser Ergebnis landesweit deutlich verbessern." Außerdem sei man vor den Grünen geblieben. Zu diesem Zeitpunkt sahen die Prognosen die Partei bei landesweit 23,5 Prozent. Selbst im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2014 war ihr jeder vierte Wähler abhanden gekommen, und die 31,5 Prozent von damals wurden seinerzeit als Ausrutscher betrachtet, nach unten wohlgemerkt.

Und das geschah nicht in Bayern oder Sachsen. Der Absturz traf die SPD in ihrer traditionellen Hochburg Nordrhein-Westfalen; noch als Kohl und Stahl bereits im Niedergang waren, fragten sich die Genossen in den Industriestädten an Rhein und Ruhr bei Kommunalwahlen früher nicht, ob sie die absolute Mehrheiten erreichen werde, sondern wie groß diese ausfallen würden. Ganz zu schweigen von jenen Zeiten, als Kaiser Wilhelm II. es verbot, an der Ruhr Kasernen zu bauen - damit der Geist der omnipräsenten Sozialdemokratie nicht das patriotische Gemüt der Rekruten verwirre und zersetze. Und nun das.

Es machte für die SPD nicht besser, dass dieser Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland schon wegen der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung zukam. Gegen 19 Uhr sah die erste Hochrechnung die CDU des Ministerpräsidenten und Kanzlerschaftsaspiranten Armin Laschet weit vorn: 36,2 Prozent. Zweiter Sieger waren die Grünen, die bei 19 Prozent lagen und damit enorm zugelegt hatten. Gegen Mittag, nach seiner Stimmabgabe in Aachen, hatte Laschet noch vorsichtig geklungen. Da hatte er die Kommunalwahl als reines Erlebnis vor Ort ausgemalt, und die Bedeutung für Bundes- oder Landespolitik heruntergespielt: Die Erfolge gehörten den lokalen Kandidaten, "und wenn die gewinnen, dann haben die gewonnen - und nicht die Landesregierung."

Vom hellen Sommeranzug wechselte Laschet am Abend in staatstragendes Dunkelblau

Das hörte sich kurz vor acht Uhr schon anders an, als Laschet in Düsseldorf vor die Presse trat, in aufgeräumter Stimmung. Der helle Sommeranzug, den er mittags bei der Stimmabgabe getragen hatte, war ersetzt durch staatstragendes Dunkelblau, und staatstragend klang er auch selbst: "Der Weg von Maß und Mitte war richtig", verkündete er selbstbewusst, um es den Verlierern dann noch einmal richtig hinzureiben: Der CDU-Sieg sei ein "deutliches Signal in einem Land, das 50 Jahre von der SPD regiert worden ist". Sprach's und holte sich nach dem obligatorischen Dank an alle Parteifreunde und Helfer erst einmal eine landestypische Currywurst.

Detailansicht öffnen "Kommste vonne Schicht, wat gibbet Schöneres als wie Currywurst", sang Herbert Grönemeyer 1982. Damals war die SPD noch unangefochten in NRW. Heute hat Armin Laschet (dritter von rechts) gewonnen, der sich nach getaner Arbeit an einem Imbisswagen stärkt. (Foto: Jana Stegemann)

Spannender als im NRW-Durchschnitt wurde es in den einzelnen Städten. In Deutschlands viertgrößter Stadt Köln sah es lange so aus, als könne die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker schon im ersten Wahlgang im Amt bestätigt werden. Nach Schließung der Wahllokale sahen erste Prognosen die 63-Jährige bei 48,5 Prozent der Stimmen, mithin knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Ihr Gegenkandidat Andreas Kossiski (SPD) kam ersten Prognosen zufolge auf 24 Prozent der Stimmen.

Zwar kann die Juristin im Rat der Millionenstadt weiter auf eine Mehrheit jener beiden Parteien zählen, die ihre Kandidatur unterstützt haben; doch die Grünen steigen laut erster Prognose mit 29 Prozent der Stimmen zur stärksten Kraft im Stadtparlament auf. Die CDU büßt zwar deutlich ein, bleibt demnach aber mit 20,5 Prozent zweitstärkste Fraktion. Mithin würde Reker künftig von einer grün-schwarzen Ratsmehrheit getragen, statt des bislang schwarz-grünen Bündnisses. Klarer Verlierer ist auch hier die SPD.

Bei der Wahl 2014 war Kölns Oberbürgermeisterin Opfer eines Attentats geworden

Reker gab sich von Anfang an als parteiloser Gegenentwurf zu den vielen Amts- und Abteilungsleitern mit Parteibuch in der Stadtverwaltung. Die Juristin nimmt in Anspruch, dass Köln deutlich mehr Geld in Schulen und Kitaplätze investiert und eine "Trendwende" beim Wohnungsbau eingeleitet habe. Im Kommunalwahlkampf warb Reker etwa für ein günstiges Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr, einen Ausbau der Radwege und das Ziel, dass Köln bis 2035 eine klimaneutrale Stadt werden solle.

Rekers Wahlkampf war zudem von hohen Sicherheitsvorkehrungen geprägt. Denn weit über die Stadtgrenzen hinaus ist das Attentat auf die Politikerin im Kommunalwahlkampf 2014 unvergessen geblieben. Damals hatte ein rechtsextremistischer Attentäter Reker einen Tag vor dem Urnengang mit einem Messer in den Hals gestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Kandidatin lag nach einer Not-Operation einige Tage lang im künstlichen Koma. Auch nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erhielt Reker, die zeitweise für die Unterbringung von Geflüchteten in Köln verantwortlich zeichnete, weitere Morddrohungen.

Rekers Gegenkandidat Kossiski, ein früherer Polizist und Gewerkschafter, hatte in seinem Wahlkampf das Thema Sicherheit in den Vordergrund gerückt, zudem unter anderem Stillstand in der Kölner Verkehrspolitik kritisiert und versprochen, deutlich mehr Wohnraum in Köln zu schaffen, das wie viele Großstädte unter Wachstumsschmerzen leidet. Er wird wohl eine zweite Chance bekommen, denn am Abend sah es nach einer Stichwahl aus. Reker dagegen war bereits zufrieden: "Alles ist besser, als im Krankenhaus zu liegen und gar nichts mitzubekommen", sagte sie in Anspielung auf die letzte OB-Wahl, als sie nach dem Attentat um ihr Leben kämpfte.