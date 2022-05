Mona Neubaur im Wahlkampf in Dortmund. An ihr kommt keine Entscheidung über die nächste Regierung von NRW vorbei.

Die Grüne Mona Neubaur war in Nordrhein-Westfalen bisher recht unbekannt. Nach der Wahl am Sonntag dürfte sie zur Königsmacherin werden: Schwarz-Grün, Rot-Grün oder Ampel - ohne sie geht nichts. Ein Porträt.

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Mona Neubaur lächelt in die Kamera ihres Computers. Rechts neben ihr steht eine Zimmerpalme, und weil die Spitzenkandidatin der nordrhein-westfälischen Grünen nun mal nicht stillsitzen kann auf ihrem Bürostuhl, ist ab und an auch das Plakat an der Wand hinter ihr zu erkennen: "Hoch die Hände, Energiewende." Neubaur hat zum Zoom-Gespräch geladen, ihre Partei will Großes verkünden: "Grüne stellen Regierungsprogramm vor", heißt es im Terminhinweis. Das klingt, fünf Tage vor der Landtagswahl, nicht unbescheiden. Demut geht anders.