Die Polizei in NRW nennt künftig bei Tatverdächtigen immer deren Nationalität. Das befördert - wenn auch ungewollt - das Vorurteil, Ausländer seien krimineller als Deutsche. Hetzer bekommen Aufwind.

Eines, das muss man ihm lassen, ist Herbert Reul gelungen: Seine Ankündigung, dass Ermittlungsbehörden künftig immer die Nationalität von Tatverdächtigen nennen sollen, hat dem nordrheinwestfälischen Innenminister mal wieder bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Was die Entscheidung allerdings nicht mit sich bringen wird, ist die positive Folge, die man in Düsseldorf und zum Teil auch anderswo im Land ausmacht: Dass es Rechtspopulisten und Ausländerfeinden Wind aus den Segeln nimmt, wenn die Polizei künftig regelmäßig in ihre Pressemitteilungen schreibt, welche Staatsangehörigkeit ein mutmaßlicher Räuber, Dealer oder Totschläger hat.

Klar, Spekulationen über die Nationalität von Verdächtigen kann diese Maßnahme hier und da entgegenwirken. Wer der Meinung ist, dass hinter nahezu jeder Straftat ein Ausländer steckt, bekommt in NRW demnächst öfter mit, dass natürlich auch Deutsche kriminell werden. Wer ernsthaft glaubt, dass die Sicherheitsbehörden Informationen über die Staatsangehörigkeit der Täter unterdrücken, wird seine Meinung ändern - es sei denn natürlich, er gehört zu den vielen Verschwörungstheoretikern, die staatlichen Institutionen einfach gar nichts mehr abnehmen.

Allerdings wird sich kein Rassist von dieser Offensive beeindrucken lassen. Im Gegenteil: Jede Mitteilung der Polizei über einen Tatverdächtigen ohne deutschen Pass werden jene missbrauchen, die Misstrauen und Hass gegen Migranten schüren - um noch mehr Hass und noch mehr Misstrauen zu schüren.

Hinzu kommt: Allein die Nationalität eines Tatverdächtigen zu nennen, verzerrt das Bild von der Kriminalität hierzulande. Denn mit der Nennung geht ja nicht die Information einher, dass - ob deutsch oder nichtdeutsch - junge Männer eher straffällig werden als Frauen oder ältere Menschen, dass - ob deutsch oder nichtdeutsch - eine geringere Bildung oder eine prekäre wirtschaftliche Situation häufiger zu Rechtsverletzungen führt als gute Perspektiven - und dass es unter Nichtdeutschen eben mehr junge Männer in schwierigen Lebenssituationen gibt als unter Deutschen. Anders ausgedrückt: Allein die Nationalität eines Tatverdächtigen zu nennen, bedient das gefährliche Vorurteil, Ausländer seien krimineller als Deutsche, eben weil sie Ausländer sind.

Wahrscheinlich hat Herbert Reul seine Initiative gut gemeint. Gut gemacht ist sie sicher nicht.