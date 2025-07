Bundesrichter Carsten Günther soll neuer Präsident des Oberverwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen in Münster werden. Das hat das NRW-Landeskabinett nach Angaben eines Sprechers in seiner Sitzung am Dienstag entschieden. Der 55-jährige Günther folgt damit auf Ricarda Brandts, die im Mai 2021 in den Ruhestand gegangen war. Um die über vier Jahre lang nicht besetzte Stelle hatte es viel politischen und juristischen Ärger gegeben.Mehrere Gerichte und ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag befassten sich mit der Postenbesetzung. Ob Günther den Posten zeitnah antreten kann, hängt jetzt von einem unterlegenen Kandidaten ab. Dieser kann innerhalb von zwei Wochen Klage gegen die Entscheidung einreichen. Günther kennt sich in den Verwaltungsgerichten in Nordrhein-Westfalen gut aus. Bis zu seiner Berufung 2015 ans Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig war der heute 55-Jährige Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf.