Von Constanze von Bullion, Berlin

Sie sind bis zur letzten Minute vorsichtig geblieben, denn nichts fürchten die Grünen inzwischen so sehr wie übertriebene Erwartung. Am Wahlabend in Nordrhein-Westfalen aber gab es auch an der Bundesspitze der Partei allen Grund zu Selbstbewusstsein. Nach ersten Hochrechnungen standen die Grünen bei etwa 18 Prozent. Bliebe es dabei, hätte die Partei ihr Landtagswahlergebnis von 6,4 Prozent im Jahr 2017 nahezu verdreifacht.