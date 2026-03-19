NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat nach einem Bericht des Spiegel über Vorwürfe des Machtmissbrauchs Fehler eingeräumt: „Ich erkenne an, dass ich durch meine persönliche Arbeitsweise nicht jedem Mitarbeiter immer gerecht geworden bin. Dieser Verantwortung stelle ich mich.“ Die Opposition fordert unterdessen eine Aussprache im Landtag. Der Spiegel hatte zuvor über einen dienstlichen Vermerk berichtet, der mit anderen Schreiben beim Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), liege. Laut Spiegel sei dort von einer Arbeitsatmosphäre im Scharrenbach-Ministerium die Rede, die von „Angst und Schrecken“ geprägt sei. Ein anonymer hochrangiger Landesbeamter wurde vom Spiegel zitiert mit „diese Frau hat mich zerstört.“ Scharrenbach reagierte noch am selben Tag mit einer persönlichen Erklärung. Sie habe „bereits konkrete Schritte veranlasst, um die Führungskultur in meinem Ministerium zu verbessern“, teilte Scharrenbach mit.