Nordrhein-Westfalens CDU steht nach der Wahl vor einem Scherbenhaufen. Als Favorit für die Nachfolge von Ministerpräsident Laschet gilt Verkehrsminister Wüst. Dessen Anhänger wollen gleich drei Ämter für ihn. Am besten sofort

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Das Podium in dem Zelt, das Nordrhein-Westfalens CDU am Wahlabend neben ihrer Düsseldorfer Parteizentrale in den Garten gepflanzt hat, ist arg klein geraten. Sieben Partei-Granden drängeln sich auf drei dünnen Sperrholzplatten, Helfer haben vorsichtshalber den Bühnenrand mit grellgelbem Klebeband markiert: Vorsicht, hier droht der Absturz.