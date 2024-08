Aachen treibt seine Verkehrswende voran – mit neuen Radwegen und Sperren in der Innenstadt. Autofahrer, Wirte, Händler und eine Bürgerinitiative begehren gegen den Wandel auf. Der Kampf um die Straße droht heiß zu werden.

Von Christian Wernicke, Aachen

Stefan Demmer kennt jede Ecke von Aachen. Und fast jeder kennt ihn, den gebürtigen „Öcher“ – oder wenigstens sein Geschäft in der Innenstadt, das feine „Haus der Geschenke“ am Elisenbrunnen. Nur, neuerdings findet sich der grau gelockte 60-Jährige mit den Lachfalten um die Augen nicht mehr überall zurecht in seiner Heimat. Das plagt ihn. Und treibt ihm manchmal Zornesröte ins gebräunte Gesicht.