22. Juli 2019, 07:58 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Spahn will Notfallversorgung reformieren. Nachdem der Gesundheitsminister bereits Mitte Dezember Grundzüge vorgestellt hatte, liegt nun einem Medienbericht zufolge ein Gesetzentwurf vor. Unter anderem sollen die Notrufnummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117, unter der die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte zu erreichen sind, faktisch zusammengeschaltet werden. Mehr Informationen

EXKLUSIV: TÜV und Dekra bremsen E-Fahrprüfungsautos aus. Fahrschulen in Deutschland setzen nur selten E-Autos ein. Das liegt auch an den Vorgaben in Sachen Komfort, die bei Fahrprüfungen durch TÜV und Dekra für die Autos gelten. Ein weiteres Problem ist, dass Elektroautos kein Getriebe haben, bei dem man das Schalten lernen muss. Von Hendrik Munsberg

Präsident Selenskij will Krieg in der Ostukraine beenden. Nach dem deutlichen Sieg seiner Partei Diener des Volkes nennt der Präsident zudem die Korruptionsbekämpfung als weitere Priorität. Er möchte nun mit der Partei eines bekannten Rocksängers regieren. Zur Nachricht

Palast gibt neue Fotos von Prinz George heraus. Mit der Nummer drei der britischen Thronfolge begann der jüngste Hype um die "Royal Babies". Zu seinem sechsten Geburtstag werden drei neue Bilder präsentiert, die vor allem die englische Fußball-Nationalmannschaft freuen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Minister diskutieren in Paris über Seenotrettung. Ziel des informellen Treffens von Innen- und Außenministern ist es, ungefähr 15 EU-Staaten zu einer Teilnahme an einem Ad-hoc-Mechanismus zu bewegen. Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Von deutscher Seite werden Außenminister Maas (SPD) und der Innen-Staatssekretär Engelke an dem Treffen teilnehmen. Die schmutzigen Geschäfte der libyschen Milizen analysieren Christian Endt und Paul-Anton Krüger.

Großbritannien prüft Strafmaßnahmen gegen Iran. Nach den jüngsten Vorfällen in der Straße von Hormus prüft die britische Regierung nach Angaben des Verteidigungsministeriums eine "Reihe von Optionen". Außenminister Hunt will das Parlament heute über den Stand unterrichten. Zudem wird auch der nationale Sicherheitsrat in London tagen. Erstmals will Premierministerin May teilnehmen.

Bremer Linke entscheiden über ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis. Die Abgabefrist bei dem Mitgliederentscheid endet um 16.30 Uhr. Mit einem Ergebnis wird zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr gerechnet. Sollte die Mehrheit gegen den Vertrag stimmen, wäre die geplante Koalition in Bremen geplatzt. Das gilt aber als unwahrscheinlich.

Frühstücksflocke

Holzstühle gegen Manspreading. Für das Design von zwei Stühlen erhält die Nachwuchsdesignerin Laila Laurel aus England einen Preis - und heftige Gegenreaktionen. Was es mit den beiden anti-sexistisch gemeinten Möbeln auf sich hat, erklärt jetzt.de.