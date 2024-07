Das deutsche Gesundheitswesen befinde sich in der Krise, das betont Karl Lauterbach gleich am Anfang. Der Gesundheitsminister spricht von „erheblichen Defiziten“, ob in der Präventionsarbeit, in der Forschung, bei der Spezialisierung in den Kliniken, der Notfallversorgung oder der nur langsam voranschreitenden Digitalisierung. Zudem habe sich die Lebenserwartung der Deutschen „ungünstig“ entwickelt. Es brauche folglich eine „Runderneuerung“, so Lauterbachs Fazit. Mit den vier Gesetzentwürfen, die das Kabinett am Mittwoch verabschiedet hat, beginne nun eine „Aufholjagd“.