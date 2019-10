Robert Holzmann, 70, Chef der österreichischen Notenbank, hat die ultra-lockere Geldpolitik der EZB scharf kritisiert und hofft auf einen baldigen Kurswechsel. Die EZB-Strategie sei falsch und müsse geändert werden, sagte er am Sonntag in einem Interview des ORF. Negativ-Zinsen hätten ungewollte Nebenwirkungen, auch für Unternehmen. Er hoffe, dass die neue EZB-Chefin Christine Lagarde ab November auch einen neuen Ansatz einbringe. Sie habe es bereits beim Internationalen Währungsfonds verstanden, unterschiedliche Meinungen zu vereinen. "Ich bin überzeugt, dass sie die dissenten Stimmen gehört hat, dass sie sie ernst nehmen wird und versuchen wird, hier einen neuen Ansatz zu finden." Der Wirtschaftswissenschaftler Holzmann leitet seit Januar dieses Jahres Österreichs Notenbank. Er ist in der Welt schon viel herumgekommen, unter anderem hatte er Gastprofessuren in Malaysia, Australien und China. Holzmann war der Kandidat der FPÖ.

Zuerst am 14. Oktober 2019 in der SZ erschienen.