Die Union unterstützt den Vorstoß der Kassenärzte zu einer Gebühr für Patienten, die ohne vorherige telefonische Ersteinschätzung in die Notaufnahme kommen. In einem Bundestagsantrag, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, schlägt die CDU/CSU eine Gebühr von 20 Euro vor, wenn jemand ohne Termin oder vorheriger Abklärung unter dem Notruf 112 oder dem Bereitschaftsdienst 116 117 in die Notaufnahme kommt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits den Vorstoß der Kassen abgelehnt.