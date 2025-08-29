Norwegen wählt bald. Dem Land geht es gut, Premier Støre könnte es überraschend noch einmal schaffen. Und doch bleibt ein Störgefühl: Denn worauf beruht der immense Reichtum?

Von Alex Rühle, Oslo

Norwegen wählt ein neues Parlament, und es ist in den Umfragen knapp wie lange nicht. Die fünf Parlamentsparteien aus dem eher linken Spektrum und die vier rechten liegen nahezu gleichauf. Keiner kann Anfang der Woche sagen, ob am Ende der Sozialdemokrat Jonas Gahr Støre doch noch einmal regieren darf oder eine der beiden konservativen Spitzenkandidatinnen ans Ruder kommt.