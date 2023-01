Ein geflohener Söldner der russischen Wagner-Gruppe kommt nach der Festnahme in Norwegen auf freien Fuß. Andrej Medwedjew sollte am Mittwoch unter der Bedingung aus der Haft entlassen werden, dass er an einem Ort bleibt. Das teilte die Einwanderungseinheit der Polizei mit. Medwedjew war am Sonntagabend festgenommen worden. 2022 soll er monatelang Mitglied der Wagner-Gruppe gewesen sein, ehe er floh und in Norwegen Asyl beantragte. Die Wagner-Gruppe gehört dem Oligarchen Jewgeni Prigoschin, der Tausende Häftlinge für den Krieg gegen die Ukraine rekrutierte. Medwedjew fürchtet, in Russland würde er brutal getötet.