11. August 2019, 12:37 Uhr Schüsse in Moschee in Norwegen Ein Schock für das Land

Nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen wurde die Polizei in höhere Alarmbereitschaft versetzt.

Damit soll die Sicherheit der Muslime gewährleistet werden, die ihr Opferfest feiern.

Der norwegische Islamrat sieht den Angriff als "das Ergebnis eines langfährigen Hasses auf Muslime".

Von Kai Strittmatter , Kopenhagen

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Moschee in der Gemeinde Bærum unweit von Oslo wurde die norwegische Polizei am Sonntag landesweit in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Im Großraum Oslo wurde die Bewaffnung aller Polizisten angeordnet. Ein Polizeisprecher erklärte, die Polizei wolle damit die Sicherheit aller Muslime garantieren, die am Sonntag das Opferfest feierten, eines der höchsten Feste des muslimischen Kalenders. Bei der Schießerei am späten Samstagnachmittag wurde nur ein Mensch leicht verletzt, was offenbar allein der Wachsamkeit eines 65 Jahre alten Moscheebesuchers zu verdanken war, der den Täter überwältigen und ein größeres Blutvergießen verhindern konnte.

Der mutmaßliche Täter ist ein 20 Jahre alter Norweger, in dessen Wohnung die Polizei am Samstagabend noch die Leiche einer kurz zuvor getöteten Frau fand. Die Polizei ermittelt deshalb auch wegen Mordes. In einer ersten Vernehmung verweigerte der Angeklagte jede Auskunft. Vor seiner Tat hatte er jedoch offenbar im Internet ein antimuslimisches Pamphlet gepostet.

Die Tat hat Norwegen schockiert, nun ist eine Debatte darüber entbrannt, wie weit aufwieglerische Rhetorik gegen Muslime und rassistische Hetze schon in den Alltag der norwegischen Gesellschaft vorgedrungen sind. Der Zeitung Verdens Gang VG zufolge wurde am Samstag unter dem Namen des Angeklagten ein Posting veröffentlicht, das die Leser auffordert, am "Rassenkrieg" teilzunehmen. Außerdem erkläre er darin seine Bewunderung für den Rechtsradikalen Brenton Tarrant, der im März in einer Moschee im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen erschoss.

Der Beitrag ende mit den Worten "Walhall wartet". Walhall (auch Wallhalla) ist in der nordischen Mythologie der Ruheort heldenhafter, in der Schlacht gefallener Krieger. Die norwegische Polizei erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie ermittle in alle Richtungen, gehe aber im Moment nicht von einer terroristischen Tat aus.

Von einem "terroristischen Anschlag" sprach dagegen der norwegische Islamrat, ein Zusammenschluss islamischer Gemeinden, in einer ersten Erklärung. Der Anschlag sei "das Ergebnis eines langjährigen Hasses auf Muslime, der sich in Norwegen ausbreiten durfte, ohne dass die Behörden diese Entwicklung ernst nahmen", heißt es da, und weiter: "Wenn Meinungsmacher Muslime und andere Minderheiten als Invasoren und Bedrohung bezeichnen, ist es die logische Folge, dass einige in der Gesellschaft es für unabdingbar halten, diese Gruppen mit Gewalt zu bekämpfen." Abid Raja, ein Parlamentsabgeordneter der Liberalen Partei und selbst Muslim, erklärte, ein solcher Anschlag am Vorabend des Opferfestes, "das ist, als wäre jemand am Heiligen Abend in eine Kirche gegangen und hätte um sich geschossen".

Vertreter aller politischen Fraktionen in Norwegen verurteilten den Gewaltakt. Ministerpräsidentin Erna Solberg drückte ihr "Mitgefühl" aus und schrieb, in Norwegen sollte es für jeden "sicher sein, zur Moschee, zur Kirche oder zu anderen Gotteshäusern zu gehen". Solberg wollte noch am Sonntag die Opferfestfeier der Muslime in Bærum besuchen. Der Angriff sorge "für Angst und Unruhe" unter den Muslimen Norwegens, schrieb sie auf Twitter. "Wir müssen Hass und antimuslimische Einstellungen bekämpfen."

Sindre Bangstad, ein Anthropologe an der Universität Oslo und Autor eines Buches über den rechtsradikalen Massenmörder Anders Breivik, der 2011 auf der Insel Insel Utøya 77 Menschen erschoss, kritisierte die rechte Regierung Erna Solbergs am Sonntag scharf. Er warf der Regierung auf seiner Facebookseite vor, sie habe aus Rücksicht auf ihren rechtspopulistischen Koalitionspartner, die Fortschrittspartei, in den vergangenen Jahren islamophoben Hassreden gegenüber nicht nur beide Augen zugedrückt, sie habe sie sogar "aktiv gefördert". Als Beispiel nannte er das Portal "Human Rights Service", das immer wieder durch rechtsextreme Propaganda und Hetze gegen den Islam auffällt und seit der Regierungsbeteiligung der Fortschrittspartei mit Steuergeld gefördert werde.

Viele Norweger zeigten am Sonntag auch ihre Solidarität mit den Muslimen. Sie erklärten online ihre Unterstützung unter dem Hashtag "#theyareus" oder versammelten sich vor Moscheen, um ihre Solidarität zu zeigen. "Wir müssen zeigen, dass wir viel mehr sind, die wollen, dass Norwegen ein sicheres Land ist", sagte im Ort Grønland einer der Initiatoren, Helge Renå, der Zeitung Aftenposten.