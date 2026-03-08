Nach einer Explosion an der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo läuft die Suche nach den Tätern. Es sei ein „inakzeptabler Vorgang, den wir sehr ernst nehmen“, sagte Justizministerin Astri Aas-Hansen der Nachrichtenagentur NTB. Die Explosion ereignete wohl an einem der Eingänge, verletzt wurde niemand. „Die Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort“, teilte die Polizei mit. In einer Pressekonferenz am Sonntag sagten die Ermittler, es gebe noch keine Verdächtigen und man arbeite eng mit der US-Botschaft zusammen. Einen Zusammenhang zum Krieg der USA und Israels gegen Iran herzustellen, liege nahe, sagte die Einsatzleiterin. Terrorismus sei eine Theorie, sagte ein weiterer verantwortlicher Beamter zu NTB. Es könne sich aber auch um Vandalismus oder Streiche von Jugendlichen handeln.