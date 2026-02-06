In Norwegen haben die Epstein-Dokumente, die vergangene Woche freigegeben wurden, eingeschlagen wie eine Bombe. Zum einen kam heraus, dass der amerikanische Sexualstraftäter jahrelang freundschaftlichen Mailkontakt mit Kronprinzessin Mette-Marit hatte. Epstein hatte aber auch geschäftliche und private Kontakte mit mehreren Spitzenpolitikern und -diplomaten. Einer davon ist Norwegens ehemaliger Außenminister und Ministerpräsident Thorbjørn Jagland, der nach seiner Zeit in der norwegischen Politik von 2009 an zehn Jahre lang Generalsekretär des Europarates war. In dieser Zeit gehörte er auch dem Friedensnobelpreiskomitee an, dessen Vorsitz er bis 2015 innehatte.
Epstein-DokumenteNorwegens Polizei ermittelt gegen Spitzenpolitiker und Diplomaten
Lesezeit: 3 Min.
Schlüpfrige Mails, Arztrechnungen und Urlaube in Epsteins Villa: Mehrere norwegische Politiker und Diplomaten hatten wohl jahrelang engen Kontakt zu dem Sexualstraftäter. Alles nur wegen schlechten Urteilsvermögens?
Von Alex Rühle
Epstein-Akten:„Einfach nur peinlich“
In den neuen Epstein-Akten taucht der Name von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit Hunderte Male auf. Sie hatte über Jahre engen Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter. Die Enthüllungen könnten kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt für sie kommen.
Lesen Sie mehr zum Thema