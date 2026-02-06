In Norwegen haben die Epstein-Dokumente, die vergangene Woche freigegeben wurden, eingeschlagen wie eine Bombe. Zum einen kam heraus, dass der amerikanische Sexualstraftäter jahrelang freundschaftlichen Mailkontakt mit Kronprinzessin Mette-Marit hatte. Epstein hatte aber auch geschäftliche und private Kontakte mit mehreren Spitzenpolitikern und -diplomaten. Einer davon ist Norwegens ehemaliger Außenminister und Ministerpräsident Thorbjørn Jagland, der nach seiner Zeit in der norwegischen Politik von 2009 an zehn Jahre lang Generalsekretär des Europarates war. In dieser Zeit gehörte er auch dem Friedensnobelpreiskomitee an, dessen Vorsitz er bis 2015 innehatte.