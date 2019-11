In Nordsyrien haben die Türkei und Russland mit gemeinsamen Patrouillen an der türkisch-syrischen Grenze begonnen. Das berichteten die türkische Agentur Anadolu und der Sender TRT am Freitag. Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge gingen die Militärs zunächst östlich der syrischen Grenzstadt Al-Darbasia auf Streife. Das Moskauer Verteidigungsministerium bestätigte, dass die erste Patrouille sich in Richtung Westen die syrisch-türkische Grenze entlang bewege. Es seien "neun Einheiten, Sicherungsfahrzeuge und Transporter der russischen Militärpolizei" unterwegs. Die Patrouillen sind Ergebnis des Abkommens der Türkei mit Russland vom 22. Oktober, rund zwei Wochen nach Beginn der international kritisierten türkischen Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation und wollte sie aus dem Grenzgebiet vertreiben. Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung. Das Abkommen, das auf eine Waffenruhe hinauslief, sah zunächst den Abzug der YPG aus Grenzgebieten bis Dienstag vor. Russland zufolge ist er abgeschlossen. Die Türkei hatte gedroht, ihre Offensive fortzusetzen und das Gebiet von "Terroristen" zu "säubern", sollten Kämpfer verbleiben. Laut Abkommen sollten sich die YPG-Kämpfer auf 30 Kilometer von der türkischen Grenze zurückziehen. Die türkisch-russischen Patrouillen sollen zehn Kilometer tief nach Syrien vordringen.

Währenddessen haben die Außenminister der mit Syrien befassten "Small Group" die Konstituierung des Verfassungskomitees für das Bürgerkriegsland begrüßt. "Dies ist ein lang ersehnter positiver Schritt, der ernsthafte Bemühungen und Einsatz erfordert, um Aussicht auf Erfolg zu haben", teilten die Minister der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens in einer am Freitag in Berlin verbreiteten Erklärung mit. Dies könne die Umsetzung weiterer Aspekte der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 ergänzen, "darunter die tatsächliche Beteiligung aller Syrer am politischen Prozess, insbesondere der Frauen". Die Außenminister unterstützten Bemühungen zur Schaffung eines Umfelds, das freie und faire Wahlen unter UN-Aufsicht ermögliche. Sie fordern sofortigen landesweiten Waffenstillstand, für die Krise könne es keine militärische Lösung geben, nur eine politische Einigung auf Grundlage der Resolution 2254 des Sicherheitsrats.

Am Vortag hatte der neu gegründete syrische Verfassungsausschuss in angespannter Atmosphäre und mit hitziger Debatte über die Rolle der Armee im Bürgerkrieg die Arbeit begonnen. Die Erfolgserwartungen sind gering.