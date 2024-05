Zwanzig Monate ist es inzwischen her, dass drei gewaltige Explosionen die Nordstream-Pipelines zwischen Russland und Rügen zum Bersten brachten - und noch immer suchen die Ermittler der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes nach den Tätern. Wenig dringt seither über die Ermittlungen nach außen, nur so viel: Die Spur in Richtung Ukraine hat sich weiter erhärtet. Süddeutsche Zeitung, ARD und die Zeit hatten im vergangenen September über mögliche Tatbeteiligte mit ukrainischem Hintergrund berichtet und über die Seereise der Andromeda, einer 15 Meter langen Segelyacht, quer durch die Ostsee. Die Fahnder sind sich inzwischen sicher, dass das Schiff für die Anschläge genutzt wurde. Unter anderem fanden sie auf dem Boot Teile von Tauchequipment und Sprengstoffreste. Die Andromeda war Anfang September 2022 von Rostock aus mit vier Männern und einer Frau an Bord in See gestochen und hat auf ihrer Reise in Häfen in Dänemark, Schweden und Polen festgemacht. In der Zeit wurden die Yacht und ihre Crew mehrmals von Seglern gesichtet. Und sie hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt auch in der Nähe der Explosionsstelle auf.