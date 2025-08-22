Dass ein ukrainisches Kommando die Nord-Stream-Pipeline gesprengt haben soll, vermuten Ermittler schon lange. Nun könnte die erste Festnahme in dem spektakulären Sabotagefall weitere Erkenntnisse bringen: Was geschah wirklich auf der Yacht „Andromeda“? Und wer ist Serhij K.?

Von Jörg Schmitt, Lina Verschwele, Lea Weinmann und Ralf Wiegand, München

Die Ferienanlage, in die Familie K. im Laufe der Woche eingecheckt hatte, preist sich selbst als „Oase des Friedens im Herzen der Romagna“. Idyllisch gelegen an einem kleinen See, am Rande der Ortschaft Sant’Andrea in Casale im Hinterland der Adria-Ikone Rimini, lässt es sich in kleinen Bungalows mit eigenem Whirlpool gut und günstig Urlaub machen. Für Familie K. – Vater Serhij, Frau, zwei Kinder – war der Aufenthalt fast schon vorbei, als in der Nacht auf Donnerstag italienische Carabinieri die Ferien vorzeitig beendeten: Die Polizeibeamten des Reviers Misano Adriatico nahmen Serhij K. auf Bitten des deutschen Generalbundesanwalts fest. Die Vorwürfe gegen den ukrainischen Staatsbürger wiegen schwer: Der Beschuldigte ist des gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der Zerstörung von Bauwerken dringend verdächtig.