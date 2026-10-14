Ist die Sprengung einer Gaspipeline ein Kriegsverbrechen oder ein legitimer Akt eines angegriffenen Landes? Über einen Prozess in Hamburg, den es in dieser Art noch nicht gegeben hat.

Der politisch bedeutsamste Prozess des Jahres beginnt, Stunden bevor die Verhandlung eröffnet ist, mit einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude. Mitglieder des deutsch-ukrainischen Vereins „Vilni de Ua“, viele von ihnen Geflüchtete, haben sich mit einem Transparent neben dem Eingang postiert. „Sollte die Ukraine fallen, wird Russland zu euch kommen“, steht darauf. Als am 26. September 2022 gigantische Gasblasen die Ostsee vor der dänischen Insel Bornholm aufwühlten, drei der vier Nord-Stream-Pipelines nach Explosionen zu kaputt waren, um noch billiges russisches Gas nach Europa zu bringen, war das für diese Demonstranten kein Kriegsverbrechen, sondern ein Akt der Verteidigung.