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Prozess in HamburgVerteidigung: „Nord Stream war von Anfang an eine Waffe“

Lesezeit: 4 Min.

Der Angeklagte Serhij K. (zwischen seinen Anwälten) soll führender Kopf hinter dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline sein.
Der Angeklagte Serhij K. (zwischen seinen Anwälten) soll führender Kopf hinter dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline sein.
Foto: Markus Scholz/dpa

Ist die Sprengung einer Gaspipeline ein Kriegsverbrechen oder ein legitimer Akt eines angegriffenen Landes? Über einen Prozess in Hamburg, den es in dieser Art noch nicht gegeben hat.

Von Ulrike Nimz, Hamburg

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Der politisch bedeutsamste Prozess des Jahres beginnt, Stunden bevor die Verhandlung eröffnet ist, mit einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude. Mitglieder des deutsch-ukrainischen Vereins „Vilni de Ua“, viele von ihnen Geflüchtete, haben sich mit einem Transparent neben dem Eingang postiert. „Sollte die Ukraine fallen, wird Russland zu euch kommen“, steht darauf. Als am 26. September 2022 gigantische Gasblasen die Ostsee vor der dänischen Insel Bornholm aufwühlten, drei der vier Nord-Stream-Pipelines nach Explosionen zu kaputt waren, um noch billiges russisches Gas nach Europa zu bringen, war das für diese Demonstranten kein Kriegsverbrechen, sondern ein Akt der Verteidigung.

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