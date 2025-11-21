Unterschiedlicher als Gerhard Schröder und Olaf Scholz kann man wohl kaum auftreten. Beide SPD-Altkanzler waren innerhalb kurzer Zeit als Zeugen vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geladen. Beide sollten die Frage beantworten: Was wussten sie und ihre Regierungen über die Gründung der umstrittenen Klimaschutzstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern? Mithilfe dieser Stiftung war die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland zu Ende gebaut worden – geschützt vor angedrohten Sanktionen der USA.