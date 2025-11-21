Zum Hauptinhalt springen

Altkanzler vor U-AusschussScholz nennt Nord-Stream-Bau eine „strategische Fehlentscheidung“

Lesezeit: 2 Min.

Trotz Mikrofons oft nur mit Mühe zu verstehen: Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag von Schwerin.
Trotz Mikrofons oft nur mit Mühe zu verstehen: Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag von Schwerin. (Foto: Bernd Wüstneck/dpa)

Der Altkanzler muss als Zeuge im Nord-Stream-Untersuchungsausschuss aussagen. Erstmals spricht er öffentlich über einen Deal, den er den USA angeboten hatte.

Von Jana Stegemann, Schwerin

Unterschiedlicher als Gerhard Schröder und Olaf Scholz kann man wohl kaum auftreten. Beide SPD-Altkanzler waren innerhalb kurzer Zeit als Zeugen vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geladen. Beide sollten die Frage beantworten: Was wussten sie und ihre Regierungen über die Gründung der umstrittenen Klimaschutzstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern? Mithilfe dieser Stiftung war die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland zu Ende gebaut worden – geschützt vor angedrohten Sanktionen der USA.

Zur SZ-Startseite

Gerhard Schröder zu Nord Stream 2
:„Herr Vorsitzender, können Sie diesen Mist beenden“

Gerhard Schröder verteidigt als Zeuge im Schweriner Landtag den Bau von Nord Stream 2 und die Klimaschutzstiftung. Es wird ein mehr als denkwürdiger Auftritt des Altkanzlers.

SZ PlusVon Jana Stegemann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite