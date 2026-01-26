Mehrere europäische Staaten planen einen massiven Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee. „Unser Ziel ist es, den größten Energiehub der Welt zu entwickeln“, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montag auf dem dritten Nordsee-Gipfel in Hamburg. Die europäischen Staaten wollen sicherstellen, dass bis 2025 Windparks und Stromnetze in der Nordsee bis zu 300 Gigawatt Leistung durch grenzüberschreitende Projekte installiert werden. In einer „Hamburger Erklärung“ verpflichten sich Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Island, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Norwegen, 100 Gigawatt durch grenzüberschreitende Projekte beizusteuern und einen Finanzrahmen zu entwickeln.