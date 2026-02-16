Im Ringen um das Schicksal eines zutraulichen Wolfs im Nordschwarzwald hat ein weiteres Gericht den Abschuss des Tieres genehmigt. Nach dem Verwaltungsgericht (VG) wies auch der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim als nächsthöhere Instanz eine Klage von Tierschützern gegen eine Genehmigung des baden-württembergischen Umweltministeriums ab. „Der Wolf darf damit mit sofortiger Wirkung bis zum 10. März 2026 getötet werden“, teilte der VGH mit. Damit ist die Feuerpause im Streit um den Wolf vorerst wieder vorbei. Ein kleiner und professioneller Trupp von Jägern kann mit der Suche nach dem Wolf beginnen. Das sogenannte Entnahmeteam soll das Tier nach dem Willen des Umweltministeriums suchen, finden und erschießen, weil es sich in seinem Revier zu häufig Menschen genähert hatte. Zuvor hatte das VG Stuttgart den Abschuss freigegeben und die Klage der Naturschutzinitiative abgewiesen. Daraufhin hatte diese Beschwerde eingelegt und zunächst einen Aufschub erreicht.