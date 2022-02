Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und SPD ihre Spitzenkandidaten gekürt. Die NRW-CDU wählte den amtierenden Ministerpräsidenten Wüst am Samstag nach Parteiangaben mit 99,1 Prozent auf Platz eins ihrer Landesliste für die Wahl am 15. Mai. Bei einer Versammlung in Essen erhielt Wüst bei 235 abgegebenen Stimmen 233 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Mehr als 390 SPD-Delegierte wählten Thomas Kutschaty bei einer digitalen Konferenz nach Parteiangaben mit 98,3 Prozent auf Platz eins der SPD-Landesliste. Zuvor war Kutschaty bei einem vorgeschalteten digitalen Parteitag mit 96,86 Prozent Zustimmung bereits zum Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten nominiert worden.