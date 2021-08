Die nordrhein-westfälische Landesregierung verteidigt sich gegen den Vorwurf, die Gefahr der Hochwasserkatastrophe im Juli falsch eingeschätzt zu haben - und nimmt den Deutschen Wetterdienst (DWD) in die Verantwortung. Die Angaben des DWD am 12. und 13. Juli seien in einem relevanten Punkt "nicht präzise" gewesen, heißt in einem Bericht des Umweltministeriums. So habe der DWD den Zeitraum des Niederschlags vor dem 14. Juli mit "bis Donnerstag früh" und "nächste 48-60 Stunden" benannt. Dies sei so bewertet worden, dass der Regen über diesen Zeitraum verteilt fallen werde. Am 12. Juli habe die Meldung auch noch von einer "Aufsummierung" gesprochen. "Damit war zwar ein Hochwasser wahrscheinlich, aber nicht das tatsächlich eingetretene Ereignis", heißt es in dem Bericht. Bei der Flutkatastrophe starben in Nordrhein-Westfalen nach bisherigem Stand 49 Menschen. Es entstanden nach Schätzungen Schäden in Höhe von 13 Milliarden Euro.