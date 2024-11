Fast drei Monate nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen haben alle Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur politischen Aufarbeitung des Terroranschlags eingesetzt. Aber schon gleich zu Beginn der Debatte gab es Streit um die Aufgaben des Gremiums. Die oppositionelle SPD ließ keinen Zweifel an ihrer Stoßrichtung im Solingen-Ausschuss und warf Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) vor, eigenes Fehlverhalten vertuschen zu wollen. Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse und Fehler der Landesregierung untersuchen sowie auch strukturelle Defizite bei Abschiebungen und Rückführungen in andere EU-Länder unter die Lupe nehmen. Dem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Grünen und FDP stimmte auch die AfD zu. Den Vorsitz übernimmt der frühere NRW-Justizminister und Ex-SPD-Landeschef Thomas Kutschaty. Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat gerichtsähnliche Befugnisse, kann Zeuginnen und Sachverständige befragen und Akten einsehen. Der CDU-Abgeordnete Fabian Schrumpf mahnte: „Dieser Ausschuss darf weder zur Bühne für Schuldzuweisungen noch zum bloßen Schauplatz für parteipolitische Spiele verkommen.“ Zentrale Frage sei, was Gesellschaft, Institutionen und Politik tun könnten, derartige Tragödien nicht nur aufzuarbeiten, sondern ihre Ursachen zu verstehen und künftige Wiederholungen zu verhindern.

Die SPD-Abgeordnete Lisa-Kristin Kapteinat nahm dagegen Fluchtministerin Paul ins Visier. Die Grünen-Politikerin torpediere die Aufklärung des Anschlags, um sich selbst zu schützen und eigenes Fehlverhalten zu vertuschen, sagte sie. Indirekt legte Kapteinat Paul den Rücktritt nahe: „Haben Sie, Frau Paul, eigentlich mal darüber nachgedacht, den Weg für eine lückenlose Aufklärung freizumachen?“ Paul steht seit Wochen wegen ihrer anfangs schleppenden Kommunikation nach dem Anschlag in der Kritik. Erst vier Tage nach dem Messerangriff hatte sie sich erstmals öffentlich geäußert. Der Opposition geht es darum, wann genau die Grünen-Politikerin nach dem Anschlag über den Aufenthaltsstatus und den gescheiterten Abschiebeversuch des Tatverdächtigen informiert worden war. Am Tatwochenende war Paul auf Dienstreise in Frankreich. Innenminister Herbert Reul (CDU) habe sie über den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag des abgelehnten Asylbewerbers Issa Al H. erst im Laufe des Sonntags informiert, hatte Paul in einer Sitzung des Integrationsausschusses gesagt. Aber schon am Samstagnachmittag habe die Fachabteilung ihres Ministeriums auf Bitte des Landeskriminalamts die Asyl-Akte beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angefordert. Der tatverdächtige Syrer war am Samstag, einen Tag nach dem Anschlag, festgenommen worden.

Bei dem Anschlag am Abend des 23. August auf einem Stadtfest in Solingen waren drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter, der Syrer Issa Al H., sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.