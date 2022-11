Paul Ziemiak wird neuer Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Der Landesvorstand unterstützte bei einer Sitzung am Montagabend in Düsseldorf einen entsprechenden Vorschlag des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der 37-jährige Ziemiak war von 2014 bis 2018 Bundesvorsitzender der Jungen Union und von 2018 bis Januar 2022 Generalsekretär der CDU. In NRW tritt er nun die Nachfolge von Josef Hovenjürgen an, der nach seiner Ernennung zum Parlamentarischen Staatssekretär das Amt aufgegeben hatte.