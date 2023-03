Von Christian Wernicke, Keyenberg / Erkelenz

Frau Ministerin kommt privat. Ohne Dienstwagen oder Personenschutz, in weißen Turnschuhen und mit schwarzer Lederjacke. Mona Neubaur, grüne NRW-Ministerin für Wirtschaft und Klimaschutz, steht am Rande von Keyenberg, einem Dorf am Abgrund: die Rollläden der Einfamilienhäuser sind heruntergelassen, die Türen verrammelt. Neubaur geht ein paar Schritte, rechts beginnt ein Feldweg. Im Niesel blickt sie nach Süden. Dorthin, wo am Horizont noch vor neun Wochen Lützerath stand, das Symboldorf der Klimabewegung. Jetzt, Mitte März, ragt 400 Meter vor Keyenberg ein Schaufelradbagger in den grauen Himmel.