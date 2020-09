Was die Wahl in NRW für Berlin bedeutet

Kommentar von Nico Fried, Berlin

Eine Kommunalwahl ist bundespolitisch immer undankbar. Viele Wähler entscheiden vor allem über Personen und nicht unbedingt nach deren Parteizugehörigkeit. Trotzdem kann man die Ergebnisse bundespolitisch nicht außer Acht lassen, zumal in einem Land von der Größe Nordrhein-Westfalens.

Allein in Köln leben mehr Menschen als im Saarland, wo eine CDU-Politikerin mal bei einer Landtagswahl einen bundespolitischen Trend gedreht hat und später Parteivorsitzende wurde. Und in einer Stadt wie Essen leben etwa so viele Menschen wie in Bremen, wo die Grünen sich mal für eine Koalition mit SPD und Linken entschieden, statt für ein Jamaika-Bündnis mit FDP und CDU, was Markus Söder den Grünen seither gerne als Nachweis ihrer "Im-Zweifel-links"-Mentalität vorhält.

Das Kleine kann also Vorbote fürs Große sein, oder wenigstens neue Munition für den nächsten Wahlkampf. Muss aber nicht, schon gar nicht in Zeiten einer Pandemie, in der sich Infektionszahlen wie auch politische Stimmungen mit exponentieller Geschwindigkeit verändern können. Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist man deshalb mit Blick auf die Machtverhältnisse insgesamt etwa so schlau wie vorher.

Nur Armin Laschet zeigt sich mal wieder etwas schlauer. Denn das Interessanteste am Ergebnis der CDU in Nordrhein-Westfalen ist nicht das Ergebnis an sich. Das Interessanteste ist, wie Laschet sich den ersten Platz seiner Partei bei der Kommunalwahl nun doch bundespolitisch zunutze machen will.

Vor dem Sonntag hatte er einen Zusammenhang mit dem Ringen um den CDU-Vorsitz stets von sich geschoben. Nun ist es ihm doch wichtig, seine Konkurrenten darauf zu stoßen, dass der Kurs der Mitte, also sein Kurs, den Christdemokraten Erfolg verspricht, jedenfalls wenn man bei mehr als drei Prozentpunkten weniger von einem Erfolg reden möchte.

Laschet hängt mit dem Ergebnis zwischen Gut und Böse

Grundsätzlich gilt die Regel: Bei einem ordentlichen Ergebnis sagen alle, es war ja nur eine Kommunalwahl. Wenn ein Politiker nach einem schlechten Ergebnis aber sagt, es war doch nur eine Kommunalwahl, dringt er damit selten durch. Das hätte auch Laschet befürchten müssen, wäre die CDU in Städten, Gemeinden und Landkreisen am Sonntag tiefer gesunken. Laschet hat also am Sonntag vor allem gewonnen, weil die CDU nicht so schlimm verloren hat.

Nun hängt er mit dem Ergebnis irgendwo zwischen Gut und Böse, und das Beste, was er damit wirklich anfangen kann, ist, sich nicht lange damit aufzuhalten. Bis zur Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden sind es drei Monate. Zu all dem, was in dieser Zeit noch passieren wird, gehört neben der Unwägbarkeit einiger Stichwahlen in 14 Tagen ganz sicher das weitgehende Verblassen der Erinnerung an diese Kommunalwahl bis zum CDU-Parteitag.