SPD -Landtagsfraktionschef Jochen Ott soll seine kriselnde Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2027 führen – und CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst herausfordern. Das SPD-Präsidium schlug dem Landesvorstand den 51-jährigen aktuellen Oppositionsführer im Landtag einstimmig vor, wie aus Parteikreisen verlautete. Mehr als ein Jahr vor der nächsten Wahl startet die seit Jahren mit sinkenden Wahlergebnissen kämpfende NRW-SPD damit früh in die Aufholjagd.

Für die NRW-SPD ist es der nächste Versuch, wieder an die Macht im bevölkerungsreichsten Bundesland zu kommen – die Sozialdemokraten sind seit 2017 nicht mehr an der Regierung in NRW. Zuletzt war Hannelore Kraft bis 2017 SPD-Ministerpräsidentin. Wüst hatte im Oktober 2021 CDU-Ministerpräsident Armin Laschet abgelöst und führt seit 2022 das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW.

Bei einem am 13. Juni geplanten Aufstellungsparteitag der NRW-SPD soll Ott offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt werden. Die regierende CDU wartet mit der Nominierung ihrer Spitzenkandidatur bis kommendes Jahr. Erst dann wird klar, ob Wüst wieder als Nummer 1 antritt.