Die erste Entscheidung ist jetzt also gefallen. Hendrik Wüst , der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, hat sich am Montagabend aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union genommen. Damit gibt es nur noch zwei Interessenten: Friedrich Merz und Markus Söder – die Vorsitzenden von CDU und CSU .

Nach diesem Montagabend ist aber auch klar, dass es für Söder jetzt ein beinahe aussichtsloses Unterfangen geworden ist, Kandidat oder gar Kanzler zu werden. Denn Wüst teilte außerdem mit, dass er und seine Landes-CDU sich für Merz aussprechen. Damit steht der mit Abstand größte Landesverband der CDU hinter Merz – und gegen Söder.

Es war ein erstaunlicher Auftritt von Wüst – auch wegen der Art, mit der er seine Entscheidung herleitete. Es dauerte fast zehn Minuten, bis er die entscheidenden Sätze sagte. Dass er „aktuell und unter den gegebenen Umständen für die Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung stehe“. Dass er seinen Landesvorstand darum gebeten habe, Merz als Kanzlerkandidaten zu unterstützen. Und dass es dafür „großen Zuspruch“ gegeben habe.

Wüst beschwört „einen Geist von Kooperation“

Zuvor hatte Wüst davon gesprochen, dass es um Deutschland im Spätsommer 2024 nicht gut bestellt sei. In Thüringen sei zum ersten Mal eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in einem Landtag geworden. Das sei beunruhigend und beschämend zugleich. Das Land erlebe eine Krise, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Vertrauen in die Demokratie gefährde. Es gebe vieles, was nicht oder nicht mehr ausreichend gut funktioniere.

In den vergangenen Jahren sei offenbar geworden, dass „die Fundamente der drei zentralen Versprechen, auf denen der Erfolg der zweiten deutschen Demokratie beruht, beschädigt sind“: das Sicherheitsversprechen, nach innen wie nach außen, das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft sowie das Versprechen vom Aufstieg durch Bildung.

Es brauche jetzt „einen Geist von Kooperation und gemeinsamen Zielen, um den Feinden unserer Demokratie Einhalt zu gebieten“, sagte Wüst. Es sei eine „besondere Tragik, dass ausgerechnet in dieser Zeit Deutschland von der schlechtesten Bundesregierung“ regiert werde. Der erste Schritt auf dem Weg aus der Krise sei deshalb die Ablösung dieser Regierung. Dafür brauche es „eine ebenso starke wie geschlossene Union“.

Die Union habe jetzt „das programmatische Rüstzeug für eine Regierungsübernahme“

Ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sei immer ein möglicher Kanzlerkandidat, sagte Wüst. Das gelte auch für ihn. Und natürlich habe er in den vergangenen Monaten „wahrgenommen, dass Menschen sich wünschen“, dass er auch über Nordrhein-Westfalen hinaus Verantwortung übernehme. Es lasse einen „nicht unbeeindruckt, wenn Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft auf einen zugehen und sagen: meine Unterstützung haben sie – übrigens oft junge Menschen“. Er habe sich auch über die hohe Zustimmung zu seiner Person und seinem Politikstil in den Umfragen gefreut.

Dieses Zutrauen habe ihn veranlasst, in sich zu gehen und die Dinge abzuwägen, sagte Wüst. In dieser Abwägung sei für ihn letztlich eine Frage entscheidend gewesen: „Wie kann ich am besten dazu beitragen, dass diese Bundesregierung, die hauptverantwortlich ist für die derzeit katastrophale politische Lage, von einer handlungsfähigen Regierung abgelöst wird, die Deutschland zu neuer Stärke führt?“

Grundvoraussetzung für einen Wahlerfolg sei die Geschlossenheit der CDU und der Union insgesamt. Als Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes sei es deshalb seine „Pflicht, diese Geschlossenheit zu fördern und zu sichern“. Und deswegen stehe er jetzt nicht zur Verfügung.

Detailansicht öffnen Und wie geht es jetzt mit Markus Söder (re.) weiter? (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Wüst lobte aber auch Merz. Der CDU-Chef habe die Partei nach der schweren Niederlage bei der Bundestagswahl „wieder geeint und in ruhiges Fahrwasser gebracht“, sagt Wüst. Er habe nicht nur die Parteiorganisation neu aufgebaut, sondern auch die Unionsfraktion im Bundestag „oppositionsfähig gemacht“. Außerdem sei es Merz zu verdanken, dass das Verhältnis zwischen CDU und CSU „so gut ist wie lange nicht mehr“. Und mit dem neuen CDU-Grundsatzprogramm habe er „einen Prozess christdemokratischer Selbstvergewisserung angestoßen und vollendet, der uns heute das programmatische Rüstzeug für eine Regierungsübernahme gibt“.

Er habe sich mit Merz „intensiv“ ausgetauscht, so Wüst. Es sei ihre gemeinsame Überzeugung, dass die CDU als Volkspartei breit aufgestellt sein müsse. Für ihn sei klar: „Unser Herz schlägt in der Mitte.“

Aber wie geht es jetzt weiter? Wüst sagte am Montagabend, er würde sich sehr freuen, „wenn auch die CSU Friedrich Merz als gemeinsamen und starken Kandidaten unterstützt“. Damit ist der Druck auf Söder, ebenfalls auf eine etwaige Kanzlerkandidatur zu verzichten, enorm gestiegen.