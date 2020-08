Von Benedikt Müller-Arnold und Christian Wernicke, Duisburg/Düsseldorf

Detailansicht öffnen Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst will mit dem harten Kurs auch das Vertrauen in öffentliche Verkehrsmittel wieder stärken. (Foto: Fabian Strauch/dpa)

Eigentlich kontrollieren sie nur Fahrkarten, die beiden Männer und die Frau in ihren hellblauen Uniformen. Doch seitdem in Duisburg Maskenpflicht in Bus und Bahn gilt, hat das Team einer privaten Sicherheitsfirma im Auftrag der Verkehrsbetriebe mehr zu tun. "Seit fünf Uhr früh sind wir heute unterwegs", erzählt einer der Kontrolleure. Mittlerweile ist es kurz nach neun; das Team betritt eine Stadtbahn in Marxloh, einem alten Arbeiterviertel, das mittlerweile für türkische Brautmodenläden berühmt, aber auch als Problemviertel berüchtigt ist. Gut 30 Fahrgäste habe sein Team heute schon "leider" aus der Bahn verweisen müssen, sagt der Kontrolleur - mangels Maske.

Und das kostet: Wer in Nordrhein-Westfalen in Tram oder S-Bahn ohne Mund- Nasenschutz auffliegt, muss seit Mittwoch 150 Euro Bußgeld zahlen. Dieselbe Regel galt zuvor schon in Bayern; weitere Länder wollen folgen. Ticketkontrolleure können die Strafe freilich nicht erheben, mangels hoheitlicher Macht: Dafür müssen sie die Fälle an das Ordnungsamt übermitteln.

"Wir können nichts machen", bedauert auch ein Kontrolleur in gelber Weste, der am Morgen durch die S-Bahn von Düsseldorf nach Essen schlendert. Zwar habe er "immerhin einen Masken-Muffel vor die Tür gesetzt" in fünf Stunden seit Dienstbeginn, aber: "Die 150 Euro darf nur das Ordnungsamt kassieren - wir nicht!" Warum die dann nicht dabei seien? "Das wüsste ich auch gern," nuschelt der Mann durch seine Maske, "uns bleibt als Trost, dass die meisten Leute die Maske ordentlich aufsetzen, sobald sie uns kommen sehen."

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) kontrollieren schon seit Wochen gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Allein am Mittwoch meldet die Behörde 44 Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn; zudem habe das Ordnungsamt in zwei Fällen Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt. Städte wie Bonn weisen indes darauf hin, dass der örtliche Ordnungsdienst ohnehin schon sehr belastet sei.

Das höhere Bußgeld ist Ausdruck eines neuen, restriktiveren Kurses der NRW-Landesregierung. Zuvor hatte sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lange als Lockerer profiliert. Doch nun steigt die Zahl der Corona-Infektionen: Das bevölkerungsstärkste Bundesland meldet, auf 100 000 Einwohner gerechnet, über die vergangenen sieben Tage 13,2 neue Ansteckungen, gegenüber 7,0 im Bundesschnitt. Seit Mitte Juli hat sich die Zahl der aktiven Fälle in NRW von etwa 2000 auf 4300 verdoppelt. Ein Viertel bis ein Drittel davon, schätzen Experten, lassen sich durch infizierte Urlaubsrückkehrer erklären. Mindestens zwei Drittel seien also hausgemacht zwischen Weser, Rhein und Ruhr.

"Wenn einer patzig wird, dann müssen wir reagieren", sagt der Schaffner im Zug nach Düsseldorf

Deshalb verordnet Laschet seit Mittwoch auch eine drakonische Maskenpflicht im Schulunterricht. Zudem soll der harte Kurs gegen Masken-Muffel in Bus und Bahn mehr Vertrauen in die Virensicherheit schaffen. Viele Menschen sind zuletzt aufs Fahrrad oder allzu oft aufs Auto ausgewichen, weil sie sich im ÖPNV nicht wohlfühlten oder davon abgeraten wurde.

Auch im Regionalzug eines Bahn-Konkurrenten von Köln nach Düsseldorf sind am Morgen zur besten Pendlerzeit trotz Ferienende mehr Plätze frei als vor der Pandemie üblich. Der Zugbegleiter achtet ebenfalls auf Mund- und Nasenschutz. Sein Motto: deeskalieren, ermahnen. Wer keine Maske dabei hat, könne alternativ einen Schal benutzen. "Doch wenn einer patzig wird, dann müssen wir reagieren", sagt der Schaffner: Zugverweis, und für ein Bußgeld müsste er die Polizei rufen. Bislang sei das aber nicht vorgekommen. "Wir fangen ja gerade erst an mit den neuen Regeln." Die Deutsche Bahn will nach eigenem Bekunden mit dem Land noch über die Umsetzung der neuen Vorgabe sprechen.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) glaubt jedenfalls an die Kraft der Abschreckung: "Wir stellen ja auch nicht hinter jedes 70-km/h-Schild auf der Landstraße einen Polizisten." Die Strafe, so hofft er, helfe auch ohne flächendeckende Kontrolle.