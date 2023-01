Nach der Räumung von Lützerath haben Kohle-Gegner ihre Proteste am Dienstag an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. In der Nähe des Ortes Lützerath selbst gab es neue Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten, die Beamten setzten dabei Schlagstöcke und Pfefferspray ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten umstellten eine Gruppe von Demonstranten, zu der auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gehörte. Im Braunkohletagebau Inden wurde ein Schaufelradbagger besetzt. Alle 20 bis 30 beteiligten Aktivisten seien am Ende freiwillig vom Bagger geklettert, sagte ein Polizeisprecher. Nahe Rommerskirchen besetzten etwa 120 Aktivisten die Bahngleise zum Kohlekraftwerk Neurath. Diejenigen, die sich geweigert hätten, die Gleise zu verlassen, seien weggetragen worden, berichtete die Polizei.