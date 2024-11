Die Staatsanwaltschaft Aachen hat Ermittlungen gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Klaus Esser aufgenommen und am Dienstagmorgen seine Wohnung in Düren durchsuchen lassen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers. Es gehe um den Verdacht gefälschter akademischer Abschlüsse, so die Sprecherin. Esser wird laut Kölner Stadt-Anzeiger vorgeworfen, dass er bei seiner Bewerbung auf den Posten des Landesgeschäftsführers der AfD gefälschte Hochschulabschlüsse eingereicht haben soll. Esser hatte die Vorwürfe bestritten. Gegen ihn läuft parallel ein Parteiausschlussverfahren. Dabei geht es laut dem Antrag einerseits um die Hochschulabschlüsse aber auch um angebliche Unstimmigkeiten bei der Aufnahme von Neumitgliedern in Essers AfD-Kreisverband Düren.