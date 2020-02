Wegen Drohungen sind drei Moscheen in Nordrhein-Westfalen evakuiert worden. In jeweils einer Moschee in Essen, Unna und Hagen seien am Mittwochnachmittag E-Mails mit bedrohendem Inhalt eingegangen, wie die Polizei Dortmund mitteilte. "Wir haben die betroffenen Gebäude evakuiert. Es ist niemand zu Schaden gekommen bislang", sagte ein Sprecher der Behörde. Außerdem seien Straßen im Umfeld der drei Moscheen zunächst abgesperrt worden, um eine mögliche Gefährdung von Passanten und Verkehrsteilnehmern auszuschließen. So musste in Essen eine viel befahrene Straße für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizeieinsätze dauerten am frühen Abend noch an.

