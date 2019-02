20. Februar 2019, 18:36 Uhr Nordrhein-Westfalen Dissens im Konsens

Arbeitsplatz ohne große Zukunft: RWE-Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung am Braunkohle Tagebau Hambach. Ministerpräsident Laschet sagte dazu: „Wir müssen es schaffen, die Kernpunkte gemeinsam zu machen, so dass bis 2038, egal wer hier regiert, eine Klarheit für die Menschen da ist.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schwört sein Land auf einen schnellen Kohle-Ausstieg ein, sieht aber vor allem Berlin in der Verantwortung. Die Opposition wirft ihm vor, sich zu drücken.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sein "Energieland" auf einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle eingeschworen. In einer Regierungserklärung lobte der CDU-Politiker die Empfehlungen der Kohle-Kommission, die bis 2022 die Stilllegung von mindestens fünf zusätzlichen Kraftwerken verlangt, als "Kompromiss zur gesellschaftlichen Versöhnung".

Vor dem Düsseldorf Landtag erklärte Laschet, der Energiekonzern RWE habe ihm schriftlich versprochen, den zum Symbol der Klimabewegung gewordenen Hambacher Forst bis Ende 2020 nicht zu roden. Laschet versprach zugleich, sich für "sozialverträgliche Lösungen" für die Bewohner von fünf Dörfern einzusetzen, die vom Tagebau Garzweiler II bedroht sind. Entscheidende Details dieses Wandels - etwa die noch bis 2038 benötigten Kohlemengen und die milliardenschweren Entschädigungen für die Abschaltung von Kohlekraftwerken - würden jedoch nicht von NRW entschieden. Dies müssten nun die Bundesregierung und RWE aushandeln. Redner von SPD und Grünen warfen dem Ministerpräsidenten deshalb vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

In seiner Regierungserklärung bezifferte Laschet die Treibhausgas-Emissionen aller NRW-Braunkohlekraftwerke auf 0,26 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes: "Wir zeigen der Welt, dass wir es ernst meinen mit der Energiewende", sagte der Chef der schwarz-gelben Koalition. Niemand dürfe jedoch den Menschen vormachen, dieser Schritt könne "unser Weltklima retten". Im Ton eines Landesvaters rief Laschet alle Parteien auf, den Kohleausstieg per planerischer "Leitentscheidung" des Landes NRW mitzugestalten. Nur die AfD, die an der Braunkohle festhält, nahm Laschet von diesem Appell zum Konsens aus.

Das Bundesfinanzministerium müsse alleine die Entschädigung an RWE zahlen, sagt Laschet

Die mehrstündige Landtagsdebatte legte jedoch sofort Differenzen offen. Zwar begrüßten Grüne und SPD Laschets Ankündigung eines Rodungsstopps im Hambacher Forst bis Oktober 2020. Laschets Aufforderung an die dortigen Baumhausbewohner, deshalb nun den Wald zu räumen, trugen die Grünen jedoch nicht mit. Deren Fraktionschefin Monika Düker verwies darauf, dass das Rodungs-Moratorium ohnehin nur eine Folge von anhängigen Klagen vor Gerichten sei. Tatsächlich hatte RWE schon Anfang Oktober 2018 für zwei Jahre auf eine Abholzung verzichtet, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster per Eilentscheid eine sofortige Rodung untersagt hatte.

In seiner Rede verwahrte sich Laschet gegen Vorwürfe, seine Regierung untergrabe den Konsens der Kohlekommission. Zu Wochenbeginn hatten Umweltverbände kritisiert, NRW habe eine Zusage zur zusätzlichen Stilllegung von drei Gigawatt Stromkapazität aus alten Braunkohle-Kraftwerken relativiert. Tatsächlich hatte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) vorige Woche nur 2,4 Gigawatt Reduktion bis 2022 bestätigen wollen. Die Differenz von 600 Megawatt entspricht exakt jeweils der Leistung eines von drei Blöcken, wie sie in den Kraftwerken Niederaußem (nahe dem Tagebau Hambach) und Neurath (neben dem Tagebau Garzweiler II) stehen. Umweltschützer verlangen, neben vier kleineren Meilern (mit jeweils 300 Megawatt Leistung) bis 2022 alle drei Blöcke abzuschalten. So erfülle NRW eine Reduktion um drei Gigawatt - und laut einem Gutachten würde dies genügen, um sowohl den Hambacher Forst zu retten als auch fünf Dörfer nahe der Stadt Erkelenz vor der Zerstörung zu bewahren.

Laschet sieht allein die Bundesregierung in der Pflicht, nun mit RWE um konkrete Ausstiegsdaten und Kohlefördermengen zu feilschen: "Die Landesregierung betreibt keine Braunkohle-Kraftwerke", und es sei allein Sache des Bundesfinanzministeriums, RWE für den politisch gewollten Ausstieg aus der Braunkohle zu entschädigen.

Vor dem Parlament wollte der Ministerpräsident zwar nicht präzisieren, wie viele Kraftwerke und damit auch Arbeitsplätze in NRW bis 2022 ausrangiert werden sollen. Nur so viel: Düsseldorf werde "eins zu eins umsetzen", was Berlin mit RWE aushandele, "jeder Buchstabe gilt". Unmittelbar vor der Debatte war der CDU-Politiker im Interview mit dem Deutschlandfunk deutlicher geworden: "Wenn es drei Gigawatt sind, dann sind es drei Gigawatt, und wenn es vier sind, sind es vier, und wenn es andere Zahlen sind, sind es andere Zahlen." Mit anderen Worten: An ihm werde der schnelle Kohleausstieg nicht scheitern.

Bedingung ist, dass Berlin per Entschädigung die Zeche zahlt. Dann könnte die NRW-Regierung gegen Jahresende bei der planerischen Umsetzung gleich beide Tagebau-Gebiete verkleinern - und der Wahl zwischen zwei Übeln entgehen. "Garzweiler oder Hambach?", diese Frage übersetzte Laschet am Mittwoch so: "Menschen oder Bäume?" Und eben diese Alternative möchte er sich gern ersparen.