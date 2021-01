Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Nie war die NRW-CDU so mächtig wie heute: Armin Laschet, der neue Chef im Adenauer-Haus, ist bekennender Rheinländer, sein Vize Jens Spahn pflegt seine Wurzeln im Münsterland. Generalsekretär Paul Ziemiak hat seinen Wahlkreis im Ruhrgebiet, und Ralph Brinkhaus, der mächtige Fraktionschef von CDU und CSU im Bundestag, stammt aus Ostwestfalen. Die Christdemokraten aus Nordrhein-Westfalen, diesem "starken Stück Deutschland" (Eigenwerbung), sie strotzen vor Kraft.

Jedenfalls in Berlin. In Düsseldorf hingegen reißt Laschets Drang von der Landes- in die Bundesliga eine klaffende Lücke: Wer wird, falls der bisherige Doppel-Chef von Landes-Partei und Landesregierung demnächst ganz an die Spree zieht, dann die neue Nummer eins zwischen Rhein und Weser?

Die Antwort weiß - niemand. Nicht einmal der Amtsinhaber selbst: Armin Laschet hat vorigen Dienstag in einer Video-Konferenz mit der CDU-Landtagsfraktion zwar wissen lassen, er wolle sich um "eine einvernehmliche Lösung" bemühen und bald einen Kandidaten für die Spitze der NRW-CDU vorschlagen. Nur, den gesamten Rest ließ er offen: Wer da ab wann und für welches Amt infrage kommt - kein Wort. "Vorerst hängt alles in der Luft", sagt ein Laschet-Vertrauter, der das Nachfolge-Vakuum beschreibt wie ein fragiles Mobile an dünnen Fäden: "Wenn Du ein Teil anfasst, fängt alles an zu wackeln."

Denn alles hängt miteinander zusammen. Die klare, simple Lösung wäre, dass König Armin einen Kronprinzen bestimmt - und diesem dann Partei und Land überlässt, sobald er am "Tag X" in die Bundeshauptstadt wechselt. Als wahrscheinlichster Infante wird in Düsseldorf Hendrik Wüst gehandelt, der NRW-Verkehrsminister. Der so smarte wie ehrgeizige Münsterländer fühlt konservativer als Laschet, mit 45 Jahren verkörpert er einen Generationswechsel. Vorerst schweigt Wüst zu eigenen Ambitionen, seine Antworten auf eine SZ-Anfrage vom Sonntag klingen wie O-Töne des bisherigen Regierungschefs: "Das Team zählt. Wer dann an welcher Position steht, ist zweitrangig. Unsere Stärke ist, dass wir alle gut miteinander können."

Will sagen: Es ist noch nicht so weit. Aktuell, so beteuert Wüst, stellten sich "keine Personalfragen in NRW". Alles hängt von Berlin ab, Düsseldorf muss abwarten. Niemand in der NRW-CDU kann sicher sagen, ob "unser Armin" überhaupt je dauerhaft umziehen wird nach Berlin.

Bis mindestens September will der Ministerpräsident sein Büro in der Staatskanzlei am Rheinufer behalten, die Rückkehr nach Düsseldorf bleibt Option. Laschet weiß ja nicht, ob er im Frühjahr die Kanzlerkandidatur ergattert (gegen den Bayern Markus Söder), ob er dann im Herbst die Bundestagswahl gewinnt, ob und wann er im Winter nach langen Koalitionsverhandlungen je ins Kanzleramt einziehen darf. Das kann sich hinziehen im Bund, derweil im Land der politische Kalender pressiert: Im Mai 2022 lauern Neuwahlen in NRW, da mag die CDU nicht mit einem Neuling antreten, dessen Profil niemand kennt.

Doch Düsseldorf fügt sich. Den CDU-Landesparteitag, ursprünglich noch für Januar angedacht, will man erst abhalten, wenn die Corona-Infektionen abnehmen. Der NRW-Partei fehlt das Geld für einen Digital-Konklave (angeblich zwei Millionen Euro), also vertagt man sich aufs späte Frühjahr. Diese Verzögerung hat nebenbei den Vorteil, dass man bis dahin weiß, ob Laschet Kanzlerkandidat ist.

Insider gehen inzwischen davon aus, dass die CDU an Rhein und Ruhr keinen raschen Neuanfang wagen wird. Laschet wünscht so schnell keinen Nachfolger, die Wahl des neuen Parteivorsitzenden soll nach seiner Vorstellung noch keine Vorentscheidung darüber sein, wer im Mai 2022 der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl und also der potentiell künftige Ministerpräsident wäre. Anders gesagt: Der König scheut den Kronprinzen.

Dennoch, es muss ein neuer Landesparteichef her. Das hatte Laschet schon vor elf Monaten für den Ernstfall angekündigt, dass er CDU-Bundesvorsitzender werde. Das Parteiamt ausfüllen soll nun einer der NRW-Altvorderen, denen keine Ambitionen mehr für eine Karriere als Landesvater nachgesagt werden. Als Favoriten für diesen Übergangsvorsitz gelten Herbert Reul, der Innenminister und langjährige Laschet-Intimus. Auch Karl-Josef Laumann, der populäre Gesundheitsminister, hat sich in der Kulisse angeboten, wenigstens in der Partei noch einmal in die allererste Reihe zu treten.

Nur, alles gelöst wäre auch damit noch nicht. Als Restrisiko bleibt für die NRW-CDU das Szenario, dass Laschet irgendwann zur Jahreswende als Kanzler vereidigt wird - und in Düsseldorf abschwört. Dann müsste schnell ein Ersatzmann her: Der hieße dann sehr wahrscheinlich Hendrik Wüst.

Es wird, wie in Berlin am Samstag, also wieder ein Mann gekürt. Denn Nordrhein-Westfalens eigenwillige Verfassung schreibt vor, dass ein Ministerpräsident auch dem Landtag angehören muss. Mit Ina Scharrenbach, der NRW-Bauministerin, stünde zwar eine CDU-Frau mit Ehrgeiz bereit. Aber die hatte ihr Parlamentsmandat bei Amtsantritt 2017 abgegeben.