Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Ein klarer CDU-Sieg bei den Kommunalwahlen in NRW hat am Sonntag Ministerpräsident Armin Laschet den Rücken gestärkt. Laut Hochrechnungen dürften die Zugewinne der Grünen wie auch die Verluste der SPD in den Rathäusern geringer ausfallen als erwartet. An dem Urnengang - mit 14 Millionen Stimmberechtigten die drittgrößte Wahl in Deutschland überhaupt - nahm deutlich mehr als jeder zweite Bürger teil. Dieser Zuwachs gegenüber der Wahl 2014 war auch eine Folge der Corona-Krise: In vielen Städten hatten 25 bis 30 Prozent der Bürger ihr Votum per Brief eingesandt.

Die CDU von Regierungschef Laschet wurde erneut stärkste Partei. Laut Hochrechnungen durfte der Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz sogar hoffen, dass seine Partei das gute Resultat von 2014 (37,5 Prozent) mit 35,9 Prozent fast halten würde. Der lange Jahre in NRW regierenden SPD prophezeiten die Hochrechnungen hingegen Verluste. So kam sie mit 23,6 Prozent auf 7,8 Prozentpunkte weniger als 2014. Das dürfte jedoch genügen, um wider Erwarten zweitstärkste Kraft zu bleiben. Denn die Grünen legten zwar deutlich zu, und zwar gegenüber 2014 um 7,1 Punkte auf 18,8 Prozent. Eine Umfrage des WDR hatte ihnen jedoch deutlich über 20 Prozent der Stimmen verheißen. Die AfD kommt auf 5,7 Prozent. Die mit Laschets CDU regierende FDP lag bei nur 4,5 Prozent. Die Linke kam auf 3,6 Prozent.

Laschet bezeichnete den Sieg seiner Partei am Sonntagabend in Düsseldorf als Anerkennung für den "Weg von Maß und Mitte in der Pandemie". Den Sieg der CDU "in dieser Größenordnung" hätten viele nicht erwartet in einem Land, das 50 Jahre von der SPD regiert worden sei. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken dagegen sprach von einem "enttäuschenden Ergebnis" für ihre Partei. "Es ist uns nicht gelungen, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied macht, wo Sozialdemokraten regieren", sagte sie im ZDF. Spannend verlief die Wahl in vielen nordrhein-westfälischen Städten. Köln als größte Stadt im Land hatte eigentlich einen klaren Sieg von Oberbürgermeisterin Henriette Reker erwartet. Allerdings verfehlte die parteilose Amtsinhaberin, die von CDU und Grünen unterstützt wird, laut Hochrechnung eine absolute Mehrheit schon im ersten Wahlgang.

In Dortmund: dürfte der SPD-Bewerber Thomas Westphal mit 35,6 Prozent im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erringen. Im Kampf um den Einzug in die Stichwahl am 27. September lag Andreas Hollstein (CDU) laut Hochrechnung knapp vor der Grünen Daniela Schneckenburger. Erwartet wird, dass sie im Falle einer Niederlage Hollstein in zwei Wochen als schwarz-grünen Kandidaten unterstützen wird. Auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf dürfte der künftige OB erst im zweiten Wahlgang gekürt werden: Als wahrscheinlich galt, dass sich Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) einem Duell mit dem CDU-Kandidaten Stephan Keller stellen muss. In Essen konnte Amtsinhaber Thomas Kufen auf eine absolute Mehrheit hoffen.