Es sind ungemütliche Tage im Bundesinnenministerium. Alexander Dobrindt (CSU) erntete gerade harte Kritik vom eigenen Koalitionspartner an neuen Plänen für einen noch schärferen Asylkurs. Dass der Innenminister nun auch noch Integrationskurse zusammenstreichen will, wollte der Koalitionspartner SPD endgültig nicht mehr mittragen. Und auch die für diesen Freitag geplante Abstimmung zur Reform der EU-Asylpolitik (GEAS) im Bundestag droht zur Zitterpartie zu werden. Dobrindt sah sich gezwungen, der SPD mit Erleichterungen für die Arbeitsaufnahme von Asylbewerbern entgegenzukommen.