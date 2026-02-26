Es sind ungemütliche Tage im Bundesinnenministerium. Alexander Dobrindt (CSU) erntete gerade harte Kritik vom eigenen Koalitionspartner an neuen Plänen für einen noch schärferen Asylkurs. Dass der Innenminister nun auch noch Integrationskurse zusammenstreichen will, wollte der Koalitionspartner SPD endgültig nicht mehr mittragen. Und auch die für diesen Freitag geplante Abstimmung zur Reform der EU-Asylpolitik (GEAS) im Bundestag droht zur Zitterpartie zu werden. Dobrindt sah sich gezwungen, der SPD mit Erleichterungen für die Arbeitsaufnahme von Asylbewerbern entgegenzukommen.
Forderung an Innenminister DobrindtNordrhein-Westfalen will Jesiden dauerhaft schützen
Lesezeit: 3 Min.
Sie haben den Terror des IS überlebt und sind seit Jahren in Deutschland. Dennoch wurden zuletzt immer wieder Jesidinnen und Jesiden in den Irak abgeschoben. Das Bundesland mahnt nun in Berlin ihren dauerhaften Schutz an.
Von Markus Balser, Berlin
Integrationskurse:„Herr Dobrindt will ja vielleicht auch später von jemandem gepflegt werden, der ihn versteht“
Noch nie haben so viele Geflüchtete Deutsch gelernt, noch nie war das Ziel so klar: Integration. Seit Alexander Dobrindt angekündigt hat, die Kurse nur noch für wenige anzubieten, stellt sich die Frage: Warum wird hier Fortschritt so zertrümmert?
Lesen Sie mehr zum Thema