Nach der Flutkatastrophe vom Juli rechnet die Düsseldorfer Landesregierung allein in Nordrhein-Westfalen mit Hilfsanträgen von 80 000 bis 100 000 Opfern des Hochwassers. Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) kündigte am Freitag an, das Land werde nächste Woche einen Nachtragshaushalt in Höhe von 12 bis 13 Milliarden beschließen, um neben dem im August beschlossenen Flut-Fonds des Bundes seinen Beitrag zum Wiederaufbau zu leisten. Der Wiederaufbau-Beauftragte des Landes, Fritz Jäckel, schätzte, dass zusätzlich 16 000 Unternehmen im Land zum Teil massive Schäden erlitten hätten. Nach Erfahrungen der Hochwasser in Sachsen glaubt Jäckel, dass etwa 11 000 Firmen auf staatliche Wiederaufbauhilfen angewiesen sein werden.