SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag wollen gemeinsam einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen beantragen. Die Grünen hatten das bereits angekündigt. Die SPD-Fraktion habe nun beschlossen, sich dem anzuschließen, sagte der Vorsitzende Thomas Kutschaty im Landtag. Die beiden Landtagsfraktionen haben genug Stimmen, um den Ausschuss einzusetzen. Er soll bereits an diesem Donnerstag beschlossen werden. Die Koalition aus CDU und FDP hatte vorher noch als Alternative eine Enquetekommission vorgeschlagen. Oppositionsführer Kutschaty sagte, man habe der Landesregierung acht Wochen Zeit gegeben, für Aufklärung zu sorgen. Die Opposition will vor allem wissen, wer wann wen gewarnt hat - und wann sich die Landesregierung eingeschaltet hat. Unwetter hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst.