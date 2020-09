Daheim hat Ministerpräsident Armin Laschet gerade erst die Regeln für Großveranstaltungen verschärft, in Sachsen tritt er am Wochenende vor 2000 Gästen auf. Die Opposition ist empört.

Der Vorwurf schmerzt den Landesvater: Armin Laschet, so schimpft die Opposition in Düsseldorf, reise in die Ferne, um dort exakt das zu tun, was er selbst daheim gerade verboten hat. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, so bestätigt seine Staatskanzlei, wird am Samstagabend im Erzgebirgsstadion von Aue auftreten, um vor immerhin 2000 Sachsen den 30. Geburtstag des Freistaats zu feiern. Das Problem für den CDU-Politiker: Daheim an Rhein und Ruhr hat seine Regierung soeben ein geplantes Großkonzert mit 13 000 Zuschauern untersagt - und per Corona-Schutzverordnung alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern von einer Sondergenehmigung der Landesregierung abhängig gemacht.

"Das kann nicht wahr sein. Wie glaubwürdig ist ein Ministerpräsident, der in seinem Bundesland Wasser predigt und Großveranstaltungen untersagt, aber selbst auf einer Party mit 2000 Gästen in Sachsen Geburtstagswein trinkt?", schimpfte Thomas Kutschaty, der Chef der SPD-Landtagsfraktion. Der "innerparteiliche Wahlkampf" in der CDU habe offenbar Laschets Realitätssinn getrübt, sagte er, was der CDU-Fraktionsvorsitzende Bodo Löttgen sogleich als "außerordentlich kleinkarierte und geschichtsvergessene Kritik" zurückwies. Laschet "respektiert die in anderen Ländern - hier Sachsen - geltenden Corona-Schutzvorschriften und hält diese selbstverständlich ein", teilte die Staatskanzlei mit.

Tatsächlich verstoßen Laschet und die anderen Sachsen-Geburtstagsgäste keineswegs gegen die Corona-Regeln - so wie sie im gastgebenden Freistaat gelten. Dort sind seit Anfang dieses Monats wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern unter Auflagen erlaubt. Der Freistaat wolle mit der Stadionfeier auch dazu ermutigen, Veranstaltungen mit entsprechendem Konzept wieder durchzuführen, hieß es. In Aues Erzgebirgsstadion passen eigentlich 16 000 Menschen, erlaubt sind am Samstag aber nur 2000.

Laschets Landesregierung dagegen hatte erst zu Monatsbeginn die Regeln für Großveranstaltungen in NRW verschärft. Danach müssen wie bisher schon bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern nicht nur besondere Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte erarbeitet sein. Bei mehr als 500 Teilnehmern muss der Veranstalter nun auch Pläne zur risikolosen An- und Abreise vorlegen. Bei mehr als 1000 Besuchern hat nun zudem das Gesundheitsministerium das letzte Wort. Und bei Sportwettbewerben dürfen in NRW ohnehin weiter nur 300 Fans zuschauen.