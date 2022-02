Als Lehre aus der Flutkatastrophe vor sieben Monaten hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) einen 15-Punkte-Plan zur Verbesserung des Katastrophenschutzes vorgestellt. Dazu zählen die Schaffung eines landeseigenen Krisenreaktionszentrums, verbindliche Risikoanalysen und Eingriffsmöglichkeiten in den Hörfunk zur Warnung der Bevölkerung. "Wir alle wollen und werden beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Das sind wir den Toten schuldig", sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. Unterdessen beschloss der Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) als Zeuge zu laden. Dieser soll zur Rolle der seinem Ministerium unterstellten Aufsichtsbehörde bei einem durch die Flut ausgelösten Erdrutsch in Erftstadt-Blessem Stellung nehmen.