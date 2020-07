Im Schatten der Corona-Pandemie haben die Bürger Nordmazedoniens am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Bis 15 Uhr gaben nur knapp 32 Prozent der rund 1,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Staatliche Wahlkommission in Skopje mitteilte. Das lag deutlich unter der Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2016. In den letzten Umfragen lagen die Sozialdemokraten (SDSM) des früheren Ministerpräsidenten Zoran Zaev knapp vor den Nationalisten (VMRO-DPMNE) von Hristijan Mickoski. Es ist die erste Parlamentswahl, seitdem das Balkanland im Februar 2019 unter Zaev seinen Namen von Mazedonien in Nordmazedonien geändert hat. Mit dem Schritt wurde der jahrzehntelange Namensstreit mit dem EU-Nachbarn Griechenland beigelegt, der eine Provinz im Norden hat, die gleichfalls Mazedonien heißt.