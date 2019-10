Die ausgebliebene Einigung der EU-Staaten auf Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien hat in Skopje eine politische Krise ausgelöst. Der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev kündigte am Samstag möglichst schnelle Neuwahlen an. "Vor zwei Tagen geschah eine große Ungerechtigkeit", sagte er. "Wir wurden Opfer eines enormen historischen Fehlers." Auf dem EU-Gipfel hätten die Staats- und Regierungschefs der EU ein Datum für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit den beiden Westbalkan-Staaten nennen sollen. Die EU-Kommission hatte zuvor erklärt, dass sie die Bedingungen dafür erfüllt haben. Doch Frankreich lehnte ab und blockiert so den Beginn der Gespräche.