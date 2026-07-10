Nordkorea hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA Maßnahmen zum „quantitativen und qualitativen“ Ausbau seines Atomwaffenarsenals beschlossen. Machthaber Kim Jong-un habe ⁠bei einem Treffen der Zentralen Militärkommission der herrschenden Arbeiterpartei eine Modernisierung des Militärs ‌gefordert, meldete KCNA am Freitag. ‌Die Sicherheit könne nur durch den Aufbau einer schlagkräftigen Armee garantiert werden, die alle Bedrohungen unter Kontrolle halten könne, sagte Kim dem Bericht ‌zufolge. Die Kommission habe zudem Pläne ‌zur Erneuerung der ‌technischen Infrastruktur, zur Modernisierung von Militärstützpunkten sowie zum Bau neuer Marinebasen festgelegt.