6. März 2019, 07:11 Uhr UN-Bericht Nordkorea fährt schlechteste Ernte seit mehr als zehn Jahren ein

Wegen der schlechtesten Ernte sei mehr als zehn Jahren ist in Nordkorea eine große "Lebensmittel-Lücke" entstanden.

Grund dafür sind laut den Vereinten Nationen Naturkatastrophen, die ineffiziente Landwirtschaft und ein Mangel an landwirtschaftlich nutzbarem Land.

Auch im Atomstreit sorgt das Land für Aufsehen. Angeblich werde ein Teil einer Raketentestanlage wiederaufgebaut, berichten US-Experten und südkoreanische Medien.

Lebensmittel werden knapp und die Bevölkerung hungert. Fast jeder zweite Einwohner in Nordkorea ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das Land hat eine der schlechtesten Ernten seit mehr als einem Jahrzehnt eingefahren, berichten die Vereinten Nationen. Die Gesamterntemenge des Landes sei im vergangenen Jahr um 500 000 Tonnen auf 4,95 Millionen Tonnen zurückgegangen. Dadurch sei eine große "Lebensmittel-Lücke" entstanden, erklärte UN-Nordkorea-Koordinator Tapan Mishra.

Ursache für die schlechte Ernte seien Naturkatastrophen, ein Mangel an landwirtschaftlich nutzbarem Land und ineffiziente Landwirtschaft, heißt es von der UN. So hatte Nordkorea im Juli und August mit Hitzewellen zu kämpfen. Es folgten heftige Regenfälle und Überschwemmungen durch einen Taifun. Es fehlt zudem an moderner landwirtschaftlicher Technologie und an Düngemitteln. In dem bergigen Land gelten nur 20 Prozent der Fläche als landwirtschaftlich nutzbar.

Schon lange hat Nordkorea mit Lebensmittelknappheit zu kämpfen. Die Lage habe sich nun aber weiter zugespitzt, heißt es von den Vereinten Nationen. Die Zahl der Nordkoreaner, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, sei um 600 000 auf 10,9 Millionen angestiegen. Das entspricht 43 Prozent der Bevölkerung. Die Führung in Pjöngjang wird international immer wieder deutlich kritisiert. Jahrzehntelang habe sie den Ausbau der Armee und des Atomwaffenprogramms auf Kosten der Ernährung der Bevölkerung vorangetrieben.

Das nordkoreanische Regime hatte bereits vor dem zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gewarnt, dem Land fehlten 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Das Treffen in Hanoi wurde ohne Ergebnis abgebrochen, weil beide Parteien sich bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas und der Aufhebung von Sanktionen nicht einigen konnten.

Eine Luftaufnahme der Sohae-Anlage (Foto: REUTERS)

Inzwischen arbeitet Nordkorea angeblich am Wiederaufbau einer Raketentestanlage, die das Land nach dem ersten Gipfel von Kim und Trump im Juni vergangenen Jahres demontiert hatte. US-Experten des Center for Strategic and International Studies berufen sich bei ihren Angaben auf Satellitenbilder, die zeigen sollen, dass an der Sohae-Anlage im Westen des Landes gearbeitet werde. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap verweist auf Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes und auf die US-Website 38 North, die auf die Beobachtung Nordkoreas spezialisiert ist.

Auf dem Sohae-Gelände befinden sich eine Testanlage für Raketenantriebe und eine Abschussrampe. Von der Anlage aus waren 2012 und 2016 Trägerraketen mit Satelliten gestartet. International wurden die Starts aber als verschleierte Tests ballistischer Raketen gewertet und scharf verurteilt.

Sollte Nordkorea die Anlage tatsächlich wieder in Betrieb nehmen, drohen neue Sanktionen der USA. Nach dem Scheitern des zweiten Gipfels von Trump und Kim in der vergangenen Woche in Hanoi wolle die US-Regierung sehen, ob die Führung in Pjöngjang bereit sei, ihr "Atomwaffenprogramm und alles, was damit verbunden ist" aufzugeben, sagte Trumps Sicherheitsberater John Bolton dem TV-Sender Fox Business Network. Ansonsten werde es keine Lockerung der Sanktionen sondern womöglich eine weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen geben.

US-Experten mahnen aber zur Vorsicht. In die Satelliten-Aufnahmen solle nicht zu viel hineingelesen werden, sagte Joseph Yun, ehemaliger US-Sonderbeauftragter für Nordkorea dem Sender CNN. "Wenn Nordkorea etwas tut, dass sie uns wissen lassen wollen, dann würden sie es sagen. Sie haben nichts gesagt", sagte Yun. "Ich denke, es ist zu früh, um zu sagen, dass das eine Antwort auf Hanoi ist."